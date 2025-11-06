Grosseto allarme per il virus trasmesso dalla zanzare tigre Al via la maxi-disinfestazione

Lanazione.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grosseto, 6 novembre 2025 – Si chiama chikungunya, ed è un virus trasmesso dalla zanzara tigre. Un caso si è registrato a Grosseto e dunque il sindaco Vivarelli Colonna ha firmato un’ordinanza per “Emergenza sanitaria”. Il tutto vista la proposta del dipartimento della prevenzione dell’azienda Usl, sezione igiene pubblica e nutrizione e considerato che lunedì scorso è stato infatti notificato un caso importato confermato di questa malattia tipica delle aree tropicali trasmessa dalla zanzara tigre e di fastidioso sviluppo sintomatologico. Scatta l’intervento. Il malato ha soggiornato a Grosseto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

grosseto allarme per il virus trasmesso dalla zanzare tigre al via la maxi disinfestazione

© Lanazione.it - Grosseto, allarme per il virus trasmesso dalla zanzare tigre. Al via la maxi-disinfestazione

Altre letture consigliate

grosseto allarme virus trasmessoScatta l’allarme per il virus Chikungunya in città: al via la disinfestazione - GROSSETO – Scatta l’allerta sanitaria a Grosseto dopo la conferma di un caso importato di virus Chikungunya, trasmesso dalla zanzara tigre (Aedes albopictus). Da msn.com

grosseto allarme virus trasmessoCaso di virus della zanzara tigre in città, maxi-disinfestazione: la mappa degli interventi - Un malato di "Chikungunya" – virus tipico delle aree tropicali trasmesso dalla zanzara tigre e di "fastidioso sviluppo sintomatologico" – ha soggiornato nel territorio del Comune di Grosseto. Scrive corrieredimaremma.it

grosseto allarme virus trasmessoAncora un contagio di virus Chikungunya - GROSSETO: Il paziente è stato ricoverato per alcuni giorni, e il caso risulta accertato ma non autoctono. Lo riporta toscanamedianews.it

Cerca Video su questo argomento: Grosseto Allarme Virus Trasmesso