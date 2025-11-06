Grosseto allarme per il virus trasmesso dalla zanzare tigre Al via la maxi-disinfestazione
Grosseto, 6 novembre 2025 – Si chiama chikungunya, ed è un virus trasmesso dalla zanzara tigre. Un caso si è registrato a Grosseto e dunque il sindaco Vivarelli Colonna ha firmato un’ordinanza per “Emergenza sanitaria”. Il tutto vista la proposta del dipartimento della prevenzione dell’azienda Usl, sezione igiene pubblica e nutrizione e considerato che lunedì scorso è stato infatti notificato un caso importato confermato di questa malattia tipica delle aree tropicali trasmessa dalla zanzara tigre e di fastidioso sviluppo sintomatologico. Scatta l’intervento. Il malato ha soggiornato a Grosseto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
