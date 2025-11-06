Gremlins 3 è ufficiale | arriva nel 2027 e lo dirige Chris Columbus

Il CEO Warner Bros. l'ha finalmente annunciato senza mezzi termini: Gremlins 3 sarà in sala nel 2027, con un regista che ha molto a che vedere con la saga originale. Incrociamo le dita. Executive producer è Steven Spielberg, come all'epoca. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Gremlins 3 è ufficiale: arriva nel 2027 e lo dirige Chris Columbus

