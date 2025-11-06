Carcasse di maialini abbandonate, ferite trascurate e una seria infestazione di ratti, anche all’interno delle gabbie. È quanto documentato dalla nuova indagine di Greenpeace Italia “Dietro le sbarre”, pubblicata oggi insieme alle immagini raccolte in uno degli allevamenti intensivi di proprietà della Società Agricola La Pellegrina s.p.a. a Roncoferraro (Mantova), in Lombardia, ricevute da fonti anonime e verificate dall’organizzazione ambientalista. Come spiega ancora Greenpeace Italia, La Pellegrina è detenuta al 100% dal Gruppo Veronesi, il colosso italiano dell’agroalimentare che è dietro a noti marchi come Aia e Negroni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Greenpeace, immagini shock da un allevamento di maiali in Italia