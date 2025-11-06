Greenpeace immagini shock da un allevamento di maiali in Italia
Carcasse di maialini abbandonate, ferite trascurate e una seria infestazione di ratti, anche all’interno delle gabbie. È quanto documentato dalla nuova indagine di Greenpeace Italia “Dietro le sbarre”, pubblicata oggi insieme alle immagini raccolte in uno degli allevamenti intensivi di proprietà della Società Agricola La Pellegrina s.p.a. a Roncoferraro (Mantova), in Lombardia, ricevute da fonti anonime e verificate dall’organizzazione ambientalista. Come spiega ancora Greenpeace Italia, La Pellegrina è detenuta al 100% dal Gruppo Veronesi, il colosso italiano dell’agroalimentare che è dietro a noti marchi come Aia e Negroni. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Terni in Rete. . Immagini dalla Marcia della Pace Perugia-Assisi #greenpeace #marciadellapace - facebook.com Vai su Facebook
Greenpeace, immagini shock da un allevamento di maiali in Italia - Carcasse di maialini abbandonate, ferite trascurate e una seria infestazione di ratti, anche all’interno delle gabbie. Lo riporta lanuovasardegna.it
Orrore in un allevamento intensivo: ratti tra le gabbie e animali abbandonati - LOMBARDIA — Una nuova indagine condotta da Greenpeace Italia ha rivelato condizioni scioccanti all’interno dell’allevamento intensivo “La Pellegrina”, di Orrore in un allevamento intensivo: ratti tra ... Lo riporta marigliano.net
Carcasse, ratti e sofferenza negli allevamenti intensivi gestiti da un politico alleato delle lobby della carne. L’inchiesta shock - Corpi di maiali lasciati a marcire tra i recinti, animali che si aggrediscono per lo stress, ratti e condizioni igieniche a dir poco disastrose. Si legge su greenme.it