Un cambio di passo, altrimenti si rischia il declino dell’industria. A poche ore dall’intesa europea sul clima, che ha gettato le basi per una più strutturale revisione del Green new deal, le imprese delle tre principali economie del Vecchio continente, Italia, Francia e Germania, sono tornate ad alzare la voce. In occasione del settimo forum trilaterale, Confindustria, Medef e Bdi, le rispettive tre associazioni imprenditoriali, svoltosi a Roma con la partecipazione del vicepresidente esecutivo della Commissione europea Stéphane Séjourné e dei presidenti delle tre principali organizzazioni industriali europee, Emanuele Orsini, Peter Leibinger e Patrick Martin, è stata firmata una dichiarazione congiunta per sollecitare le istituzioni europee a un cambio di marcia nelle politiche industriali. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Green deal, difesa e chip. L’appello delle imprese all’Europa (al bivio)