Gravedona ed Uniti un resort di lusso cancella la Serenella | resisteva da quasi 100 anni

Gravedona ed Uniti, 6 novembre 2025 – Un altra colata di cemento. Un altro resort di lusso. Il turismo si mangia anche uno degli ultimi spazi verdi pubblici sul lago di Como, a Gravedona ed Uniti. Sono l’area della Serenella da una parte e la zona del Lido in località Poncia dall’altra, lembi di terra, a ridosso della foce del torrente Liro. Lì verranno costruiti un ristorante stellato, un albergo almeno a quattro stelle e una Spa. Cemento appunto, ma anche asfalto per strade e parcheggi. Il dono. La Serenella tra l’altro fu un dono ai suoi concittadini di Lazzaro Giovanni Battista Scuri, per tutti Alessandro Scuri, personaggio strabiliante vissuto tra l’800 e il secolo scorso: scienziato; musicista; pittore; circense; poliglotta; inventore dello Scyriphonium, che è uno strumento composto da quattro trombe riunite in un solo pezzo, e di un fucile quattro canne con un solo grilletto e un solo mirino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

