Grande Fratello 2025 finale a rischio | chiusura anticipata o cambio giorno?

Nelle ultime cinque puntate il Grande Fratello 2025 ha superato di poco il 14% di share. Il giovedì è andata peggio, tanto che stasera su Canale 5 va in onda una replica de Il Conte di Montecristo. Le dinamiche in Casa ora ci sono, ma il pubblico generalista non decolla. Intanto crescono i rumor: si ipotizza una finale anticipata o uno spostamento di giorno. Scopriamo cosa è emerso nelle ultime ore. Grande Fratello 2025: cosa dicono i listini e i rumor di palinsesto. Secondo i listini di Publitalia, la finale era inizialmente prevista per lunedì 15 dicembre 2025. Ora, complice il calo, questa data potrebbe cambiare. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

