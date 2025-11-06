Grande Fratello 2025 finale a rischio | chiusura anticipata o cambio giorno?
Nelle ultime cinque puntate il Grande Fratello 2025 ha superato di poco il 14% di share. Il giovedì è andata peggio, tanto che stasera su Canale 5 va in onda una replica de Il Conte di Montecristo. Le dinamiche in Casa ora ci sono, ma il pubblico generalista non decolla. Intanto crescono i rumor: si ipotizza una finale anticipata o uno spostamento di giorno. Scopriamo cosa è emerso nelle ultime ore. Grande Fratello 2025: cosa dicono i listini e i rumor di palinsesto. Secondo i listini di Publitalia, la finale era inizialmente prevista per lunedì 15 dicembre 2025. Ora, complice il calo, questa data potrebbe cambiare. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
