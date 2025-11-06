Gossip Girl Taylor Momsen ricorda | Me ne sono andata dalla serie senza avvisare gli altri membri del cast
L'interprete di Jenny ha ricordato le difficoltà affrontate dopo aver deciso di dedicarsi alla sua passione per la musica. Taylor Momsen ha parlato del suo addio a Gossip Girl durante un episodio del podcast Call Her Daddy. L'attrice e cantante ha infatti abbandonato lo show targato The CW a metà della stagione 4 per dedicarsi alla sua passione per la musica. La scelta presa da Taylor Momsen L'interprete di Jenny Humphrey in Gossip Girl ha ricordato il momento in cui ha abbandonato la recitazione per concentrarsi sul suo impegno con la band The Pretty Reckless ammettendo di non aver avvertito i suoi colleghi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
