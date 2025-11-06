Gode di totale impunità Fazzolari attacca Ranucci Difficile denunciare così

Thesocialpost.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le accuse di aver coinvolto i servizi segreti per spiare Sigfrido Ranucci sono, secondo Giovanbattista Fazzolari, «troppo gravi per essere lasciate cadere». In una lunga intervista al Corriere della Sera, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed esponente di Fratelli d’Italia respinge con forza l’ipotesi di un legame tra il governo e l’ attentato con bombe carta subito due settimane fa dal giornalista di Report, definendola «inquietante» e «strumentale». Fazzolari parla con tono deciso: «Mi auguro che la Procura di Roma stia facendo tutto il possibile per identificare al più presto i responsabili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

gode di totale impunit224 fazzolari attacca ranucci difficile denunciare cos236

© Thesocialpost.it - “Gode di totale impunità”. Fazzolari attacca Ranucci “Difficile denunciare così”

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Gode Totale Impunit224 Fazzolari