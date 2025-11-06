Le accuse di aver coinvolto i servizi segreti per spiare Sigfrido Ranucci sono, secondo Giovanbattista Fazzolari, «troppo gravi per essere lasciate cadere». In una lunga intervista al Corriere della Sera, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed esponente di Fratelli d’Italia respinge con forza l’ipotesi di un legame tra il governo e l’ attentato con bombe carta subito due settimane fa dal giornalista di Report, definendola «inquietante» e «strumentale». Fazzolari parla con tono deciso: «Mi auguro che la Procura di Roma stia facendo tutto il possibile per identificare al più presto i responsabili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

"Gode di totale impunità". Fazzolari attacca Ranucci "Difficile denunciare così"