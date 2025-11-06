Gli operai al lavoro senza casco sui ponteggi di Palazzo Chigi

Repubblica.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Va capito come mai, in un palazzo della presidenza del Consiglio, gli operai si arrampichino su un’intelaiatura, fino al tetto, senza un copricapo protettivo. 🔗 Leggi su Repubblica.it

gli operai al lavoro senza casco sui ponteggi di palazzo chigi

© Repubblica.it - Gli operai al lavoro senza casco sui ponteggi di Palazzo Chigi

