Giulia De Lellis | La nuova vita in 3 è meravigliosa ma molto faticosa Un figlio è un grande cambiamento

Giulia De Lellis ha raccontato su Instagram come procede la "nuova vita in 3" dopo la nascita della piccola Priscilla, avuta con il compagno Tony Effe. L'influencer ha spiegato: "È meravigliosa ma molto faticosa. Un figlio ti cambia la vita, non è un modo di dire". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Giulia De Lellis e il post parto: «Febbre a 39 da mastite per una settimana, ma sono viva» - facebook.com Vai su Facebook

""giulia de lellis"" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Giulia De Lellis: “La nuova vita in 3 è meravigliosa ma molto faticosa. Un figlio è un grande cambiamento” - Giulia De Lellis ha raccontato su Instagram come procede la "nuova vita in 3", dopo la nascita della piccola Priscilla, avuta con il compagno ... Da fanpage.it

Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez incantano: la prima uscita pubblica insieme dopo la gravidanza - Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis: dopo il parto, tornano in pubblico più splendenti che mai. Riporta donnaglamour.it

Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis: Le Sfide e le Gioie della Vita da Neomamme - Le influencer Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis condividono le loro esperienze di maternità, affrontando le sfide del post- Da notizie.it