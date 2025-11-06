Giulia De Lellis | La nuova vita in 3 è meravigliosa ma molto faticosa Un figlio è un grande cambiamento

Fanpage.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giulia De Lellis ha raccontato su Instagram come procede la "nuova vita in 3" dopo la nascita della piccola Priscilla, avuta con il compagno Tony Effe. L'influencer ha spiegato: "È meravigliosa ma molto faticosa. Un figlio ti cambia la vita, non è un modo di dire". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

giulia de lellis nuovaGiulia De Lellis: “La nuova vita in 3 è meravigliosa ma molto faticosa. Un figlio è un grande cambiamento” - Giulia De Lellis ha raccontato su Instagram come procede la "nuova vita in 3", dopo la nascita della piccola Priscilla, avuta con il compagno ... Da fanpage.it

giulia de lellis nuovaGiulia De Lellis e Cecilia Rodriguez incantano: la prima uscita pubblica insieme dopo la gravidanza - Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis: dopo il parto, tornano in pubblico più splendenti che mai. Riporta donnaglamour.it

giulia de lellis nuovaCecilia Rodriguez e Giulia De Lellis: Le Sfide e le Gioie della Vita da Neomamme - Le influencer Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis condividono le loro esperienze di maternità, affrontando le sfide del post- Da notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Giulia De Lellis Nuova