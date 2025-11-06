Giulia Cecchettin la Procura rinuncia a impugnare la sentenza di Filippo Turetta | la condanna all' ergastolo è definitiva
La condanna di Filippo Turetta per l'omicidio di Giulia Cecchettin diventa definitiva. La Procura Generale presso la Corte d'Appello di Venezia ha infatti. 🔗 Leggi su Leggo.it
