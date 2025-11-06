Cento, 6 novembre 2025 – Grande cordoglio e commozione a Cento e a Renazzo per la prematura scomparsa del 17enne Giovanni Negrini, appassionato di basket e figlio del noto imprenditore Carlo, che assieme ai fratelli e ai genitori gestisce l’azienda che produce salumi a Renazzo. Portato via troppo presto da una malattia, Giovanni nei suoi 17 anni di vita ha saputo lasciare un segno sia nella comunità centese che a Renazzo, dove viveva insieme alla sua famiglia, che nell’ambiente sportivo cittadino. E ieri in tanti lo hanno ricordato commossi sui social. Il giovane aveva militato nelle giovanili della Benedetto 1964 e la società del presidente Roberto Spera ha voluto ricordare Giovanni ieri, lui e quella casacca numero 41: “La Benedetto 1964 piange la prematura scomparsa di Giovanni Negrini all’età di 17 anni, giocatore, appassionato, tifoso della Benedetto, Giovanni è stato un guerriero speciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Giovanni Negrini muore a 17 anni, basket in lutto: "Eri uno di noi"