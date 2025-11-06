Giorgia Soleri Indaga le Relazioni nel Debutto di Scomode | Scopri il Primo Episodio!
Il primo episodio di "Scomode" presenta Giorgia Soleri, che esplora il tema delle relazioni in modo autentico e coinvolgente. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it
Contenuti che potrebbero interessarti
"Giorgia Soleri" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
La cosa più triste della rottura tra Damiano e Giorgia Soleri sarà senza dubbio la perdita delle poesie che lei dedicava a lui. (Da @lenaslibra su Twitter) Prenderei in considerazione l’idea di attaccare un alternatore alla bara di Alda Merini così da risolvere il pr - facebook.com Vai su Facebook