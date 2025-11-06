Giorgetti | giù Irpeftutela redditi medi
15.52 "Rafforzando le misure adottate finora, è stata prevista la riduzione di due punti dell'aliquota Irpef tra 20 e 50mila euro, che passa dal 35% al 33%. Tale intervento è volto a tutelare i contribuenti con redditi medi, a cui sono stati destinati 3 miliardi". Così il ministro dell'Economia Giorgetti nell'audizione in Senato sulla Manovra. Poi sottolinea che la Manovra si "inserisce in un quadro congiunturale incerto",serve "politica di bilancio responsabile". E sulle spese per la difesa: a inizio anno informeremo il Parlamento. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
