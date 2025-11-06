Giordana Angi lancia il singolo Dammi un bacio e le nuove date live | annunciato il Piano Piano live tour
Giordana Angi è tornata. Dopo due anni lontano dall’Italia, finalmente l a cantante italo-francese torna a calcare i palchi dei teatri del nostro territorio. In questi due anni però non è rimasta in silenzio. La voce di Giordana ha risuonato nei palchi più importanti d’Europa. É stata ospite fissa delle date del tour del famoso cantante francese Pascal Obisp o, con il quale ha anche collaborato nella canzone J’étais pas fait pour le bonheur. In questa occasione ha avuto anche l’onore di aprire i suoi concerti. Altro grande traguardo è stata la collaborazione con Sting. Giordana Angi infatti ha aperto le date del tour estivo di Sting nel 2024 e ha composto una canzone con il cantante britannico dal titolo Il nostro amore. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
