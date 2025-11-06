Giarre bonificata una discarica in via Alfieri | a breve telecamere comunali anti sporcaccioni
È stata bonificata a Giarre una imponente discarica abusiva in via Alfieri, a ridosso di un complesso di edilizia popolare e nelle immediate vicinanze del centro storico cittadino. L'intervento è stato condotto dalle squadre della IGM, la società che gestisce il ciclo dei rifiuti, con il supporto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
