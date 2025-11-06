Giallo a Veduggio trovato morto sul ciglio della strada | la pista dell’auto pirata

Veduggio con Colzano (Monza e Brianza) – Una strada quasi di periferia, tanto verde, e a margine del selciato il cadavere di un uomo. Forse vittima di un pirata della strada. È un giallo quello che per il momento si cela dietro il rinvenimento di un uomo trovato senza vita nelle primissime ore di ieri a Veduggio con Colzano. Accade lungo via Giuseppe Verdi, nella zona di cascina Tremolada, dove poco dopo le 7, in seguito a una segnalazione al 112, viene richiesto l’intervento dei soccorritori. Sul posto arrivano in codice rosso un’autoambulanza e due automediche di Areu, l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giallo a Veduggio, trovato morto sul ciglio della strada: la pista dell’auto pirata

