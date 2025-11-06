Georgina Rodriguez mamma tifosa di Cristiano Junior | le foto allo stadio

Gazzetta.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il figlio maggiore di CR7 ha vinto la Federations Cup con il Portogallo Under 16: in finale battuta l'Inghilterra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

