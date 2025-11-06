Gaza operazione di intelligence del 2024 di Sinwar leader Hamas | intercettati fondi Emirati Arabi a gang ribelli palestinesi pro-Israele poi dirottati
Yahya e Mohammed Sinwar avrebbero dirottato centinaia di migliaia di dollari inviati dagli Emirati a collaboratori di Israele dentro Gaza Fonti vicine alla leadership di Hamas hanno rivelato che i fratelli Sinwar, Yahya e Mohammed, avrebbero portato avanti un'operazione di intelligence nel 20. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
