Gaza bimba cardiopatica di 3 anni ricoverata all’ospedale Papa Giovanni

Bergamo. Una bambina di 3 anni proveniente da Gaza è arrivata in Italia nella serata di mercoledì 5 novembre e sarà curata per una cardiopatia all’Ospedale Papa Giovanni XXIII. La piccola è giunta nel nostro paese all’aeroporto di Linate a bordo di un velivolo Boeing 767 dell’Aeronautica Militare proveniente da Eilat, insieme ad un’altra bambina di 3 anni e un bimbo di 6. Con loro le famiglie: in totale 17 persone, oltre a un altro bambino destinato all’ospedale Regina Margherita di Torino. Ad accoglierli sulla pista i team sanitari dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia che hanno effettuato una prima valutazione clinica sottobordo e predisposto il trasferimento immediato verso le strutture più indicate per assicurare ai piccoli trattamenti tempestivi e mirati. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Gaza, bimba cardiopatica di 3 anni ricoverata all’ospedale Papa Giovanni

