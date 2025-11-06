Garanti detenuti incontrano neo provveditore Amministrazione

Tempo di lettura: 2 minuti Un incontro tra il neo provveditore, Carlo Berdini, e i garanti territoriali per le persone private della libertà personale si è tenuto al Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria della Campania. All’incontro erano presenti il garante campano, Samuele Ciambriello, che ha richiesto l’incontro; don Tonino Palmese (Garante del Comune di Napoli); Carlo Mele (Garante della Provincia di Avellino); Patrizia Sannino (Garante della Provincia di Benevento); Giovanna Pagliaruolo (Garante del Comune di Benevento); Don Salvatore Saggiomo (Garante della Provincia di Caserta). 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Garanti detenuti incontrano neo provveditore Amministrazione

