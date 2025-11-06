Gae Aulenti l’accoltellatore venne fermato nel 2023 | Poteva colpire nello zaino una lunga lama

Repubblica.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi l’interrogatorio in carcere di Vincenzo Lanni. In leggero miglioramento le condizioni della donna ferita. 🔗 Leggi su Repubblica.it

gae aulenti l8217accoltellatore venne fermato nel 2023 poteva colpire nello zaino una lunga lama

© Repubblica.it - Gae Aulenti, l’accoltellatore venne fermato nel 2023: “Poteva colpire, nello zaino una lunga lama”

Altre letture consigliate

gae aulenti l8217accoltellatore venneAccoltellamento choc in piazza Gae Aulenti, presidio mobile tra i grattacieli di Milano: si potranno fare segnalazioni e denunce immediate - L’accoltellatore, Vincenzo Lanni, ha confessato di aver preso di mira la 43enne a caso, per colpire, attraverso di lei, il con ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gae Aulenti L8217accoltellatore Venne