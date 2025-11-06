Gabriele trovato senza vita | era morto da diversi giorni

Porto d’Ascoli, 6 novembre 2025 – Tragico rinvenimento in un appartamento di via Gronchi (zona Agraria) a Porto d’Ascoli. Nella mattina di ieri è stato trovato privo di vita Gabriele Benatti di 41 anni, che viveva da solo nell’alloggio della palazzina. Gli inquilini non lo vedevano da una settimana. A dare l’allarme sono stati gli inquilini che non lo vedevano da almeno una settimana e che negli ultimi giorni avevano iniziato a sentire un cattivo odore lungo la tromba delle scale. Ieri mattina sul posto sono arrivati i carabinieri, la potes-118 ed i vigili del fuoco che hanno aperto l’accesso all’appartamento al secondo piano con l’impiego di un mezzo elevatore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

