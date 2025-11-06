Fungaiolo si perde sulle montagne del Salernitano | ritrovato dal SAGF di Sant’Angelo dei Lombardi

L’uomo, originario di Montecorvino Rovella (SA), era uscito ieri per cercare funghi in una zona montuosa del territorio comunale quando ha perso l’orientamento e non ha fatto rientro a casa.Dopo ore di perlustrazioni notturne infruttuose in un’area particolarmente impervia, il disperso è stato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

