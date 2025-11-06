Fratelli Beretta unisce Del Zoppo e Panzeri | nasce il polo italiano della bresaola

Un grande passo per la bresaola italiana e per le valli alpine. Fratelli Beretta ha annunciato oggi la nascita di BFood delle valli srl, un nuovo polo produttivo che unisce Del Zoppo e Panzeri, due marchi storici simbolo dell’eccellenza gastronomica della Valtellina e della Valchiavenna.Con oltre. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

