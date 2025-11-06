Francesca Pagliari nuova presidente di Federalberghi Napoli

L’assemblea di Federalberghi Napoli ha eletto, all’unanimità, Francesca Pagliari alla guida degli albergatori partenopei. Già vicepresidente dal 2022 al 2025, succede a Salvatore Naldi al quale verrà riservata la carica di presidente onorario. “Ringrazio chi ha lavorato prima di me e mi ha trasferito un incarico prestigioso e di responsabilità. Mi auguro di riuscire a ripagare la fiducia che mi è stata accordata, mettendo tutto il mio impegno e la mia passione in questa nuova avventura. Un percorso da intraprendere con il supporto di tutti gli associati, che ha l’obiettivo di contribuire alla gestione del turismo cittadino. 🔗 Leggi su Ildenaro.it