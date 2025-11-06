Fondi alla cultura al Sud solo il 22% | il governo dovrà delle scuse ai meridionali
Probabilmente il leghista maschio, bianco, etero e di razza pura italiana, On. Roberto Vannacci, dopo aver letto le seguenti righe, chiederà al collega di coalizione, il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, come si sia permesso di finanziare l’ Arcigay di Caserta con 8.439 euro. Ma le vere spiegazioni il titolare del dicastero le dovrà dare in primis ai meridionali e, in secundis, a tutti gli operatori culturali italiani. Mi riferisco al piano di riparto dei contributi annuali agli istituti culturali, disciplinati dal decreto ministeriale 308 0509 del 2025, pubblicato nei meandri del sito del ministero lo scorso 7 ottobre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
