Foden è tornato al suo meglio dice Guardiola dopo due gol nella vittoria in Champions League contro il Dortmund

2025-11-06 00:45:00 Ecco quanto riportato poco fa: Pep Guardiola afferma che Phil Foden è tornato alla sua forma migliore dopo i due gol nella vittoria del Manchester City sul Borussia Dortmund. Il City ha vinto 4-1 all’Etihad con Foden che ha aperto le marcature con un bellissimo sinistro dal limite dell’area, prima di raddoppiare in un secondo per coronare una prestazione meravigliosa. La forma di Foden è spesso oggetto di interesse dopo una stagione 2024-25 deludente secondo i suoi standard, ma Guardiola insiste che il centrocampista inglese sia tornato al suo meglio da qualche tempo. Parlando a TNT Sports, il tecnico del City ha detto: “Direi che è già lì back to his best form. 🔗 Leggi su Justcalcio.com