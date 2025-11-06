firenze un intero paese arriva in bus dalla maremma per vedere il film che racconta il borgo

Grosseto, 5 novembre 2025 – Da Tatti a Firenze in tre pullman per il film che racconta il borgo. Sarà un giorno speciale per Tatti, il minuscolo borgo maremmano incastonato tra le colline di Massa Marittima. Domenica buona parte del paese si metterà in viaggio verso Firenze per assistere all’anteprima nazionale del film ‘Tatti, paese di sognatori’, diretto dal regista svizzero Ruedi Gerber, in programma alle 15 al cinema La Compagnia, nell’ambito del 66° Festival dei Popoli. Tre pullman e almeno duecento persone – anziani e giovani, nonni e nipoti, vecchi e nuovi abitanti – partiranno dal borgo per raggiungere il capoluogo toscano e sedersi in sala. 🔗 Leggi su Lanazione.it

