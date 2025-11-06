Fiorello annuncio bomba in diretta a La Pennicanza | Domani sarà con noi

La Pennicanza sta diventando fucina di nuove canzoni. Dopo Mina che canta il jingle e il silenzio di Celentano, Fiorello ha fatto un grande annuncio in diretta. Nella puntata di domani venerdì 7 novembre Cesare Cremonini canterà sarà ospite in trasmissione e canterà e suonerà il nuovo brano, La Santa Pennicanza, insieme alla sua band. Questa si sta rivelando una settimana ricca di soprese. Tante cose sono successe alla Pennicanza: il debutto in tv sul 202 del digitale terreste, il messaggio improbabile di Amadeus, il cordoglio per Giorgio Forattini e nella puntata del 6 novembre l’annuncio bomba di Cesare Cremonini. 🔗 Leggi su Dilei.it

