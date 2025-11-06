Finto avvocato casertano beccato in trasferta | arrestato dopo l' allarme della vittima

Un 33enne residente nella provincia di Caserta è stato arrestato a Siena dopo aver tentato di mettere in atto l’ennesima truffa del “finto avvocato” ai danni di un’anziana. L’uomo è stato bloccato in flagranza di reato dai Carabinieri della Stazione di Monteriggioni, grazie alla prontezza della. 🔗 Leggi su Casertanews.it

