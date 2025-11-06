Finto avvocato casertano beccato in trasferta | arrestato dopo l' allarme della vittima
Un 33enne residente nella provincia di Caserta è stato arrestato a Siena dopo aver tentato di mettere in atto l’ennesima truffa del “finto avvocato” ai danni di un’anziana. L’uomo è stato bloccato in flagranza di reato dai Carabinieri della Stazione di Monteriggioni, grazie alla prontezza della. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche questi approfondimenti
POGGIBONSI - Tentata truffa del finto avvocato-carabiniere: i militari di Poggibonsi arrestano un 33enne. La telefonata è arrivata verso l’ora di pranzo. Una voce maschile, con accento napoletano, le diceva di essere un avvocato... - X Vai su X
Si spacciava per finto avvocato per truffare gli anziani, arrestato un 41enne - facebook.com Vai su Facebook
Truffata da finto avvocato. Consegna ori e denaro - Ma il giovane, insieme al presunto palo, è stato individuato dalle forze dell’ordine. Riporta msn.com