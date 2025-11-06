Il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr. ha dichiarato lo stato di calamità nazionale dopo il passaggio del tifone Kalmaegi, che ha provocato almeno 114 vittime e centinaia di dispersi nelle province centrali del Paese. La maggior parte dei decessi è avvenuta per annegamento a causa delle improvvise inondazioni, con la provincia di Cebu tra le più colpite. Il tifone ha colpito quasi 2 milioni di persone, costringendo più di 560.000 abitanti a lasciare le proprie case, di cui 450.000 ospitati in rifugi di emergenza, secondo l’Ufficio della Difesa Civile filippina. Kalmaegi ha scaricato in un solo giorno una quantità di pioggia pari a quella che normalmente cade in un mese e mezzo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Filippine, veicoli ribaltati e strade piene di fango dopo il tifone Kalmaegi