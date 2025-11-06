Fertilizzanti contaminati ed enormi profitti | resta sotto sequestro l' impianto di Ghedi

Il Tribunale di Brescia ha confermato il sequestro preventivo di un impianto di compostaggio di Ghedi. I sigilli erano scattati mercoledì 15 ottobre nell’ambito di un’inchiesta, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Brescia, che ipotizza un vasto traffico illecito di rifiuti. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

