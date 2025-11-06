Fermo pesca prolungato la categoria insorge | Blocco insostenibile a rischio centinaia di lavoratori
Il fermo pesca prolungato di un mese, disposto nei giorni scorsi con il decreto ministeriale, tiene in apprensione la categoria anche a Livorno. Dopo la lettera indirizzata dalle cooperative labroniche al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, anche Fedagripesca lancia l'allarme in. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Altre letture consigliate
Detto, fatto. Il sostegno ai pescatori liguri arriva in Consiglio regionale. Questa mattina ero a Santa Margherita, insieme ai pescatori: un confronto vero, in banchina, con chi da due mesi è fermo in porto e non sa ancora quando arriveranno gli indennizzi del fer Vai su Facebook
#Pesca. @LaPietraSenato @SocialMasaf, chi strumentalizza fermo pesca ignora realtà - X Vai su X
Prolungato il blocco pesca, la rabbia dei pescatori del Cilento - Un vero e proprio grido d’allarme è quello lanciato dai principali protagonisti del mare dopo la decisione di ... Come scrive infocilento.it
Fermo pesca prolungato di 30 giorni, il Comune di Sanremo al fianco dei pescatori: “Decisione che mette in difficoltà decine di famiglie” - Il Comune di Sanremo, attraverso la voce del sindaco Alessandro Mager, esprime vicinanza e solidarietà ai pescatori sanremesi dopo la decisione del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità ... Da rivieratime.news
Civitavecchia – Prolungato di 30 giorni il fermo della pesca: «Decisione distruttiva, così non si sopravvive» - CIVITAVECCHIA — «Se a dicembre non ci faranno uscire in mare, sarà la guerra». Come scrive etrurianews.it