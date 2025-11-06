Fermo pesca prolungato la categoria insorge | Blocco insostenibile a rischio centinaia di lavoratori

Livornotoday.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fermo pesca prolungato di un mese, disposto nei giorni scorsi con il decreto ministeriale, tiene in apprensione la categoria anche a Livorno. Dopo la lettera indirizzata dalle cooperative labroniche al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, anche Fedagripesca lancia l'allarme in. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

