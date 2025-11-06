Ferentino 31enne arrestato mentre vende droga e farmaci illegali

Un 31enne è stato arrestato dai Carabinieri a Ferentino per spaccio di farmaci illegali e droga. Sequestrate pasticche e sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Ferentino, 31enne arrestato mentre vende droga e farmaci illegali

