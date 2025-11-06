Femminicidio di Giulia Cecchettin dopo l' omicida anche la Procura rinuncia all' appello
Lo scorso 14 ottobre Filippo Turetta, ora detenuto nel carcere di Montorio a Verona, aveva fatto sapere attraverso una lettera di volere rinunciare al processo d'appello. E ora anche la Procura generale presso la Corte d'Appello di Venezia ha deciso di rinunciarvi. Filippo Turetta è stato. 🔗 Leggi su Veronasera.it
