Femminicidio Cecchettin Procura Generale rinuncia all’appello contro Turetta

La Procura Generale presso la Corte d’Appello di Venezia ha deciso di rinunciare all’impugnazione contro la condanna all’ergastolo di Filippo Turetta per l’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin, uccisa a 22 anni con 75 coltellate l’11 novembre 2023. Lo rendono noto Nicodemo Gentile, Piero Coluccio e Stefano Tigani, legali della famiglia della vittima. Le parole dei legali della famiglia Cecchettin. “Una scelta che, a seguito della rinuncia all’appello da parte dell’imputato Filippo Turetta, riteniamo coerente, giusta e pienamente condivisibile “, spiegano in una nota. “Infatti, la rinuncia dell’imputato rende definitiva la sentenza di primo grado e cristallizza, senza più margini di dubbio, la sussistenza dell’aggravante della premeditazione: tra le circostanze più gravi e subdole previste dal nostro ordinamento. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Femminicidio Cecchettin, Procura Generale rinuncia all’appello contro Turetta

