Femminicidio Cecchettin Procura Generale rinuncia all’appello contro Turetta

6 nov 2025

La Procura Generale presso la Corte d’Appello di Venezia ha deciso di rinunciare all’impugnazione contro la condanna all’ergastolo di Filippo Turetta per l’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin, uccisa a 22 anni con 75 coltellate l’11 novembre 2023. Lo rendono noto Nicodemo Gentile, Piero Coluccio e Stefano Tigani, legali della famiglia della vittima. Le parole dei legali della famiglia Cecchettin. “Una scelta che, a seguito della rinuncia all’appello da parte dell’imputato Filippo Turetta, riteniamo coerente, giusta e pienamente condivisibile “, spiegano in una nota. “Infatti, la rinuncia dell’imputato rende definitiva la sentenza di primo grado e cristallizza, senza più margini di dubbio, la sussistenza dell’aggravante della premeditazione: tra le circostanze più gravi e subdole previste dal nostro ordinamento. 🔗 Leggi su Lapresse.it

