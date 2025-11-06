Femminicidio Cecchettin la procura generale rinuncia all' appello contro Turetta | l' ergastolo diventa definitivo
La decisione chiude la vicenda processuale: il 14 novembre era prevista la prima udienza di secondo grado anche alla luce della rinuncia ai motivi di appello di Filippo Turetta. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
