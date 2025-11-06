Femminicidio Cecchettin dopo Turetta anche la Procura generale rinuncia all’appello
La Procura Generale presso la Corte d’Appello di Venezia non impugnerà la condanna all’ergastolo di Filippo Turetta per il femminicidio di Giulia Cecchettin, uccisa a 22 anni l’11 novembre 2023. Una scelta che, dopo la rinuncia all’appello da parte dell’imputato, chiude la vicenda processuale. “ Accetto l’ergastolo, sono pentito “, aveva dichiarato Turetta in una lettera scritta di suo pugno per comunicare ai giudici la sua decisione. La scelta della Procura generale è stata comunicata ai legali della famiglia Cecchettin, gli avvocati Nicodemo Gentile, Piero Coluccio e Stefano Tigani. “Una scelta – commentano i tre legali – che, a seguito della rinuncia all’appello da parte dell’imputato Filippo Turetta, riteniamo coerente, giusta e pienamente condivisibile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
#InNomeLoro | Gino Cecchettin a Brescia nel nome di Giulia Un incontro di profonda emozione e riflessione alla Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Brescia, dove Gino Cecchettin, padre di #GiuliaCecchettin, vittima di femminicidio, ha parlato ai r - facebook.com Vai su Facebook
Femminicidio #Cecchettin, la procura conferma l'Appello per #Turetta - X Vai su X
Femminicidio Cecchettin, dopo Turetta anche la Procura generale rinuncia all’appello - La Procura Generale presso la Corte d’Appello di Venezia non impugnerà la condanna all’ergastolo di Filippo Turetta per il femminicidio di Giulia Cecchettin, uccisa a 22 anni l’11 novembre 2023. Si legge su ilfattoquotidiano.it
Femminicidio Cecchettin, Procura Generale rinuncia all’appello contro Turetta - La Procura Generale presso la Corte d'Appello di Venezia ha deciso di rinunciare all'impugnazione contro la condanna all'ergastolo di Filippo Turetta per ... Scrive lapresse.it
Giulia Cecchettin, la Procura rinuncia a impugnare la condanna a Filippo Turetta: la sentenza diventa definitiva - La condanna di Filippo Turetta per l'omicidio di Giulia Cecchettin diventa definitiva. Da msn.com