Farmacisti oggi in sciopero braccia incrociate per 24 ore | orari e motivazioni

(Adnkronos) – Dipendenti delle farmacie private in sciopero oggi, giovedì 6 novembre, in tutta Italia e per l'intera giornata. Lo sciopero nazionale, proclamato da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, coinvolgerà oltre 60mila lavoratrici e lavoratori a sostegno del rinnovo del Ccnl, scaduto il 31 agosto 2024. Braccia incrociate per i farmacisti privati, quindi, dalla . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

