Farmacisti in sciopero la Regione ascolta | vertenza al centro della Conferenza dei Capigruppo

Chietitoday.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mattinata di sciopero e confronto istituzionale all’Emiciclo per i farmacisti abruzzesi del settore privato. Su richiesta dei lavoratori e dei sindacati in presidio davanti al palazzo, si è svolta una riunione straordinaria della Conferenza dei Capigruppo del Consiglio regionale, accolta dal. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

CONSIGLIO REGIONALE: FARMACISTI IN SCIOPERO ASCOLTATI IN CONFERENZA CAPIGRUPPO - L’AQUILA – Una riunione straordinaria della Conferenza dei Capigruppo per ascoltare le istanze dei farmacisti abruzzesi che operano nel settore privato. abruzzoweb.it scrive

farmacisti sciopero regione ascoltaFarmacisti privati in sciopero: protesta di 24 ore per il rinnovo del contratto scaduto - Nella giornata di oggi 6 novembre circa 60mila dipendenti delle oltre18mila farmacie private di tutta Italia incroceranno le braccia per chiedere il rinnovo ... Scrive repubblica.it

farmacisti sciopero regione ascoltaFarmacisti in sciopero il 6 novembre, la protesta dei 60 mila: dove saranno le manifestazioni e i disagi per i clienti - Il primo sciopero nazionale dei farmacisti privati prevede presidi in tutta Italia: i lavoratori chiedono aumenti adeguati e tutele nella farmacia dei servizi. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Farmacisti Sciopero Regione Ascolta