Farmacisti in sciopero la Regione ascolta | vertenza al centro della Conferenza dei Capigruppo

Mattinata di sciopero e confronto istituzionale all’Emiciclo per i farmacisti abruzzesi del settore privato. Su richiesta dei lavoratori e dei sindacati in presidio davanti al palazzo, si è svolta una riunione straordinaria della Conferenza dei Capigruppo del Consiglio regionale, accolta dal. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Primo sciopero nazionale dei farmacisti privati: oggi, 6 novembre, circa 60mila farmacisti dipendenti di tutta Italia incroceranno le braccia per il mancato rinnovo del contratto di lavoro. Lo sciopero, proclamato dalle sigle sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Ui - facebook.com Vai su Facebook

I farmacisti privati dicono basta: 6 novembre in sciopero per contratto e dignità professionale. Una parte preziosa della sanità che chiede di essere valorizzata. #farmacia #sanità #contratto corriere.it/economia/profe… @Corriere @RaiNews @SkyTG24 XO - X Vai su X

CONSIGLIO REGIONALE: FARMACISTI IN SCIOPERO ASCOLTATI IN CONFERENZA CAPIGRUPPO - L’AQUILA – Una riunione straordinaria della Conferenza dei Capigruppo per ascoltare le istanze dei farmacisti abruzzesi che operano nel settore privato. abruzzoweb.it scrive

Farmacisti privati in sciopero: protesta di 24 ore per il rinnovo del contratto scaduto - Nella giornata di oggi 6 novembre circa 60mila dipendenti delle oltre18mila farmacie private di tutta Italia incroceranno le braccia per chiedere il rinnovo ... Scrive repubblica.it

Farmacisti in sciopero il 6 novembre, la protesta dei 60 mila: dove saranno le manifestazioni e i disagi per i clienti - Il primo sciopero nazionale dei farmacisti privati prevede presidi in tutta Italia: i lavoratori chiedono aumenti adeguati e tutele nella farmacia dei servizi. Da msn.com