Falsificavano le slot machine | sequestrati dodici milioni di euro dalla procura di Cosenza

Dodici milioni di euro. A tanto ammonta il sequestro operato dalla Procura di Cosenza al titolare di un’ azienda di slot che, tramite una manomissione delle macchine, ha sottratto all’erario la cifra iperbolica. Le parole del procuratore Capomolla. Nel corso delle indagini preliminari abbiamo accertato che le slot venivano gestite in modo illecito – spiega il procuratore di Cosenza, Vincenzo Capomolla – perché erano sistemate in diversi negozi dell’area provinciale e, truccate, permettevano di sottrarre all’AdM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) ingenti somme. Veniva sottratto il prelievo unico erariale per il quale, invece, il gestore della società deve svolgere il ruolo di pubblico servizio ed è tenuto al versamento per conto dell’erario”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Falsificavano le slot machine: sequestrati dodici milioni di euro dalla procura di Cosenza

