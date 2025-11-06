Europei Under 19 | Italia–Moldova ad Acireale per l’esordio degli azzurrini

L’assessore allo sport del Comune di Acireale, Rosario Raneri, ha annunciato che mercoledì 12 novembre, alle ore 15, lo stadio “Aci e Galatea” ospiterà la gara Italia–Moldova, valida per il torneo di qualificazione al Campionato europeo Under 19, in programma dal 28 giugno all’11 luglio 2025 in. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

