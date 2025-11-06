Europei di volley 2026 | ufficializzato il calendario Italia-Svezia apre il torneo maschile a Napoli le azzurre debuttano contro la Croazia

La CEV ha reso noto il programma dei Campionati Europei 2026. Gli uomini di De Giorgi esordiranno il 10 settembre in Piazza del Plebiscito, le ragazze di Velasco inizieranno il 21 agosto a Goteborg. A meno di un anno dal fischio d’inizio, la CEV ha ufficializzato il calendario dei Campionati Europei 2026 di pallavolo, maschili e femminili. La rassegna continentale si preannuncia ricca di spettacolo, con l’Italia protagonista in entrambi i tornei. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it