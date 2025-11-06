Europa League e Conference League oggi in tv | orari 6 novembre programma streaming
Dopo la due-giorni di Champions League, il calcio continentale continua a reclamare spazio con il giovedì che in questo caso cambia scenario venendo dedicato all’ Europa e alla Conference League. La seconda e la terza competizione calcistica per club, in ordine di importanza, vedranno tantissime sfide in agenda, comprese quelle delle italiane: Roma e Bologna in Europa League, rispettivamente in trasferta e in casa alle ore 21.00 contro gli scozzesi dei Rangers e i norvegesi del Brann, mentre una Fiorentina in grossa difficoltà tecnica – visto l’esonero di Stefano Pioli – alle 18.45 farà visita ai tedeschi del Mainz, per quanto riguarda la Conference League. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Si riaccendono le luci della Uefa Europa League: domani al Dall’Ara arriva il Brann ? #BolognaBrann #UEL #WeAreOne - facebook.com Vai su Facebook
Si riaccendono le luci della Uefa Europa League: domani al Dall'Ara arriva il Brann ? #BolognaBrann #UEL #WeAreOne - X Vai su X
Conference League, il calendario e gli orari delle partite della terza giornata - Giovedì 6 novembre, la Conference League su Sky e in streaming su NOW con le partite da seguire anche live con Diretta Gol. Secondo sport.sky.it
SNAI – Europa League: Roma e Bologna favorite. La Fiorentina a Mainz dopo l’esonero di Pioli: vittoria a 3,30 - Notizie, video, rubriche e approfondimenti su Sport, Cronaca, Economia, Politica, Salute e tanto altro ... Scrive adnkronos.com
Dove vedere Europa League e Conference League stasera in tv: orari partite giovedì 23 ottobre, canali, streaming - 2026, la carrellata di calcio europeo prosegue con il giovedì dedicato come di consueto all'Europa ... Secondo oasport.it