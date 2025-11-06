Europa League e Conference League oggi in tv | orari 6 novembre programma streaming

Dopo la due-giorni di Champions League, il calcio continentale continua a reclamare spazio con il giovedì che in questo caso cambia scenario venendo dedicato all’ Europa e alla Conference League. La seconda e la terza competizione calcistica per club, in ordine di importanza, vedranno tantissime sfide in agenda, comprese quelle delle italiane: Roma e Bologna in Europa League, rispettivamente in trasferta e in casa alle ore 21.00 contro gli scozzesi dei Rangers e i norvegesi del Brann, mentre una Fiorentina in grossa difficoltà tecnica – visto l’esonero di Stefano Pioli – alle 18.45 farà visita ai tedeschi del Mainz, per quanto riguarda la Conference League. 🔗 Leggi su Oasport.it

