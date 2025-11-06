Ettore Pausini investito e ucciso Svolto l’esame del medico legale ora la salma torna alla famiglia

Bologna, 6 novembre 2025 – Svolto l’esame esterno sul corpo di Ettore Pausini, investito e ucciso mentre era in sella alla sua bici da un pirata della strada domenica scorsa alle porte di Bologna, in via degli Stradelli Guelfi. Di qui la conferma: il ciclista 78enne, originario di Solarolo, è morto per le gravissime lesioni riportate nell’incidente. I soccorritori hanno provato per un’ora a rianimarlo, ma purtroppo è deceduto durante il trasporto in ospedale. In queste ore la salma viene quindi restituita alla famiglia. L’esame è stato svolto dal medico legale Matteo Tudini, incaricato dalla Procura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ettore Pausini investito e ucciso. Svolto l’esame del medico legale, ora la salma torna alla famiglia

