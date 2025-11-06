Esperanto la lingua dell' amicizia
Nell’ambito di BookCity Milano 2025, il grande festival cittadino dedicato ai libri, alla lettura e alla cultura editoriale, si terrà sabato 15 novembre alle ore 15:30 presso il CAM Corso Garibaldi l’incontro “Esperanto, la lingua dell’Amicizia”, organizzato dal Gruppo Esperantista Bergamasco e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Il CET (Centro Esperanto di Torino) e la IEJ – Gioventù Esperantista Italiana (Itala Esperantista Junularo) presentano una nuova rubrica di grammatica esperantista, per imparare, scoprire e divertirsi con la lingua internazionale! Oggi parliamo di come una - facebook.com Vai su Facebook
Esperanto, la lingua dell'amicizia - Nell’ambito di BookCity Milano 2025, il grande festival cittadino dedicato ai libri, alla lettura e alla cultura editoriale, si terrà sabato 15 novembre alle ore 15:30 presso il CAM Corso Garibaldi l’ ... Lo riporta milanotoday.it
Esperanto, la lingua dell’amicizia: a Torino il congresso con 1200 delegati da tutto il mondo - Da questo sabato e fino al 5 agosto Torino sarà la città dove risuonerà la lingua della fratellanza universale, con il 108° Congresso mondiale dell’esperanto. Segnala ilsecoloxix.it
Lingua della pace, l’utopia dell’esperanto - Conferenze, seminati, dibattiti, corsi di formazione, concerti, spettacoli teatrali, perfino la messa. unionesarda.it scrive