Ergastolo Turetta Procura rinuncia all’appello
Rimane inevasa la ricerca di approfondire l'assenza della aggravante della crudeltà per l'omicidio Cecchettin L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Giulia Cecchettin: La Procura di #Venezia non rinuncia al ricorso in appello per contestare le aggravanti di crudeltà e stalking. "Accetto l'ergastolo", aveva scritto Filippo Turetta qualche giorno fa, rinunciando al ricorso contro la condanna in primo grado
