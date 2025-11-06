Energia il governo rinvia sul decreto | divisioni su gas rinnovabili e comunità energetiche
L’annuncio del ministro Gilberto Pichetto Fratin, questa mattina a Bruxelles, ha lo stesso tono di tutte le decisioni delicate che slittano: «Valuteremo per la prossima settimana, stiamo concludendo e integrando». Il decreto energia che il governo prepara da settimane è lì, inchiodato all’ultimo miglio della trattativa politica. Un testo che dovrebbe indicare la rotta della transizione nazionale nei prossimi anni, e che invece è diventato il campo di una contesa interna alla maggioranza. La promessa è la semplificazione delle rinnovabili, la sicurezza energetica, il sostegno alle imprese ad alta intensità di consumo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
