Emerich Jenei l' allenatore anti-sistema nella Romania di Ceausescu

Ilfoglio.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Raccontò Helmut Duckadam, il portiere che nella finale di Siviglia della Coppa dei Campioni stagione 1984-85 riuscì a parare tutti e quattro i rigori calciati dai giocatori del Barcellona permettendo alla Steaua Bucarest di vincere la coppa, che “fummo ricevuti da Ceau?escu dopo la finale col Barcellona e rimanemmo sorpresi dalla sua freddezza. Addirittura, ci disse che, se ci fossimo preparati meglio, avremmo potuto vincere nei 90 minuti!”.  Quella freddezza poteva sorprendere, ma fino a un certo punto. Perché per il dittatore quella coppa alzata al cielo di Siviglia più che una gioia nazionale e un grande momento di propaganda per il suo regime rappresentava una vittoria per una delle persone più detestabili, almeno dal suo punto di vista, di tutta la RomaniaEmerich Jenei, l’allenatore della Steaua Bucarest campione d’Europa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

emerich160jenei l allenatore anti sistema nella romania di ceausescu

© Ilfoglio.it - Emerich Jenei, l'allenatore anti-sistema nella Romania di Ceausescu

Argomenti simili trattati di recente

emerich160jenei allenatore anti sistemaEmerich Jenei, l'allenatore anti-sistema nella Romania di Ceausescu - È morto il tecnico che vinse alla guida della Steaua Bucarest la Coppa dei Campioni nella stagione 1984- Come scrive ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Emerich160jenei Allenatore Anti Sistema