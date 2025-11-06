Raccontò Helmut Duckadam, il portiere che nella finale di Siviglia della Coppa dei Campioni stagione 1984-85 riuscì a parare tutti e quattro i rigori calciati dai giocatori del Barcellona permettendo alla Steaua Bucarest di vincere la coppa, che “fummo ricevuti da Ceau?escu dopo la finale col Barcellona e rimanemmo sorpresi dalla sua freddezza. Addirittura, ci disse che, se ci fossimo preparati meglio, avremmo potuto vincere nei 90 minuti!”. Quella freddezza poteva sorprendere, ma fino a un certo punto. Perché per il dittatore quella coppa alzata al cielo di Siviglia più che una gioia nazionale e un grande momento di propaganda per il suo regime rappresentava una vittoria per una delle persone più detestabili, almeno dal suo punto di vista, di tutta la Romania: Emerich Jenei, l’allenatore della Steaua Bucarest campione d’Europa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Emerich Jenei, l'allenatore anti-sistema nella Romania di Ceausescu